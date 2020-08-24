Son dakika haberi... Apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı Son dakika haberleri... Muratpaşa ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında hasar oluştu.

Muratpaşa ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında hasar oluştu.

Etiler Mahallesi 880 Sokak'taki bir apartmanın 1. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Apartman sakinleri ve dairede yaşayanlar, binadan tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Dairede hasar oluşan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA