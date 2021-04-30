Son dakika haberi! Apartman bahçesindeki yılanı itfaiye yakaladı
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Son dakika haberi! Apartman bahçesindeki yılanı itfaiye yakaladı

İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Apartman bahçesindeki yılanı itfaiye yakaladı Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir apartman bahçesine giren yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanıp doğaya salındı.

Apartman bahçesindeki yılanı itfaiye yakaladı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir apartman bahçesine giren yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanıp doğaya salındı.

Barış Mahallesi'nde bir apartmanın bahçesindeki yılanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yılanı kısa sürede yakalayarak doğal yaşam alanına bıraktı.

Son dakika haberi! Apartman bahçesindeki yılanı itfaiye yakaladı
Son dakika haberi! Apartman bahçesindeki yılanı itfaiye yakaladı
Son dakika haberi! Apartman bahçesindeki yılanı itfaiye yakaladı
Son dakika haberi! Apartman bahçesindeki yılanı itfaiye yakaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI

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