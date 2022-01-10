AP Başkanı Sassoli'nin, 26 Aralık'tan bu yana hastanede olduğu açıklandı - Haberler
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AP Başkanı Sassoli'nin, 26 Aralık'tan bu yana hastanede olduğu açıklandı

AP Başkanı Sassoli'nin, 26 Aralık'tan bu yana hastanede olduğu açıklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli'nin 26 Aralık'tan bu yana hastanede tedavi altında olduğu bildirildi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli'nin 26 Aralık'tan bu yana hastanede tedavi altında olduğu bildirildi.

Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından yapılan açıklamada, AP Başkanı David Sassoli'nin bağışıklık sistemindeki bozukluktan kaynaklanan ciddi durum nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve 26 Aralık'tan bu yana İtalya'da bir hastanede tedavi altında olduğu bildirildi. Açıklamada, Sassoli'nin tüm resmi faaliyetlerinin de iptal edildiği ifade edildi.

(İHA)

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