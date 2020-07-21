Son dakika haberi | Antalyaspor-Galatasaray maçını Suat Arslanboğa yönetecek
Son dakika haberi... Süper Lig'in 34'üncü haftasının açılış maçı olan Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray karşılaşmasında Suat Arslanboğa görev yapacak.
21.07.2020 13:56 | Son Güncelleme: 21.07.2020 14:33
Süper Lig'in 34'üncü haftasının açılış maçı olan Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray karşılaşmasında Suat Arslanboğa görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in kapanış haftasında 24 Temmuz Cuma günü Antalya Stadı'nda saat 21.00'de oynanacak Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray maçının hakemini açıkladı. Karşılaşmada Suat Arslanboğa düdük çalacak. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Cemal Bingül ile Özgür Ertem yapacak. Maçta dördüncü hakem ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.
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Kaynak: DHA