Son dakika haberi | ANTALYALI ÇOCUKLAR, KAMYONET KASASINI HAVUZ YAPIP SERİNLEDİLER

Son dakika haber... Antalya'da hava sıcaklığından bunalan çocuklar, çareyi yakınlarına ait kamyonetin kasasını havuza çevirmekte buldu.

Antalya'da hava sıcaklığından bunalan çocuklar, çareyi yakınlarına ait kamyonetin kasasını havuza çevirmekte buldu. Kasayı suyla dolduran 6 çocuğun havuz keyfi, çevre binada oturan bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Türkiye yarından itibaren sıcak havaların etkisi altına girmeye hazırlanırken Antalya'da bugün hava sıcaklığı 22 dereceyi buldu. Antalya'nın Serik ilçesinde yaşları 7 ile 10 arasında değişen 6 çocuk da, sıcaktan bunalınca çareyi yakınlarının park halindeki kamyonet kasasını mini bir havuza çevirmekte buldu. Kamyonet kasasını plastik naylon ile izole eden çocuklar, çeşme suyuyla kasayı doldurdu. Mayolarını giyen çocuklar havuz keyfi yaşadı.

O anları çevrede oturup görüntüleyen kişi, "Antalya'da havuz sezonu açıldı" deyip sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşım hem güldürdü hem de beğeni aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı