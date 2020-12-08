Son dakika haberi | Antalya ve Isparta'da 47 yaban keçisi avı iptal edildi
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Son dakika haberi | Antalya ve Isparta'da 47 yaban keçisi avı iptal edildi

08.12.2020 13:04 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:08
Son dakika haberi | Antalya ve Isparta'da 47 yaban keçisi avı iptal edildi

Son dakika haberlerine göre ANTALYA ve Isparta'da 47 yaban keçisinin avlanmasına ilişkin ihalenin iptali yönünde açılan dava sonuçlandı.

 ANTALYA ve Isparta'da 47 yaban keçisinin avlanmasına ilişkin ihalenin iptali yönünde açılan dava sonuçlandı. Isparta İdare Mahkemesi, av ihalesini iptal etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur 6. Bölge Müdürlüğü, 17 Haziran'da nesli tehlike altındaki bir tür olan yaban keçisinin (Capra aegagrus) Antalya ve Isparta'da 13 parti halinde 47'sinin avlanabilmesi için ihale açtı. Av ihalesine karşı Isparta İdare Mahkemesi'nde açılan davada geçen eylül ayında yürütmenin durdurulmasına ilişkin ara karar verildi. Mahkeme ara kararında av turizminin gerekliliğine ilişkin herhangi bir bilimsel rapor sunulmadığı belirtilerek aynı zamanda koruma altındaki bazı türleri de kapsayan av turizmi uygulamasının mevcut kanunlara aykırı olması nedeniyle bakanlıktan hukuki dayanağı netleştirmesini istedi. 

Isparta İdare Mahkemesi, davanın açılmasından 5 ay sonra 10 Kasım 2020'de verdiği kararında ise av ihalesini iptal etti. Karara itiraz süreci de geçen günlerde doldu.

Son dakika haberi | Antalya ve Isparta'da 47 yaban keçisi avı iptal edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş

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