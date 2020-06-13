Son dakika haberi! ANTALYA TÜRK BİLİM İNSANLARI, EV TİPİ FOTOTERAPİ CİHAZI ÜRETTİ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi! ANTALYA TÜRK BİLİM İNSANLARI, EV TİPİ FOTOTERAPİ CİHAZI ÜRETTİ

Son dakika haberleri... AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi'nden bilim insanları, yeni doğanlarda sarılık hastalığının evde tedavisi için fototerapi cihazı geliştirdi.

13.06.2020 08:40 | Son Güncelleme: 13.06.2020 08:49

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi'nden bilim insanları, yeni doğanlarda sarılık hastalığının evde tedavisi için fototerapi cihazı geliştirdi. İthal ürünlere göre 10'da 1 maliyetle yapıldığını aktaran uzmanlar, ev tipi fototerapi cihazının piyasaya sürülmesi halinde ülke ekonomisine katkı sağlayacağını belirtti.

AÜ Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Aygen Yılmaz ve Temel Tıp Bilimleri Biyofizik Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Murat Canpolat, yeni doğanlarda sarılık hastalığının evde tedavi edilebilmesi için fototerapi cihazı geliştirdi. Yaklaşık 5 yıl süren çalışma sonunda geliştirilen cihaz, pratik ve taşınabilir özelliğiyle dikkat çekiyor. Hastanelerde uygulanan fototerapi cihazlarından daha etkili olan ev tipi fototerapi cihazı, ithal ürünlere göre 10'da 1 oranında maliyetle üretildi.

Bugüne kadar 50 ev tipi fototerapi cihazı üretilerek 4'ü İzmir'e, 1'er tane de İstanbul, İzmir, Kayseri ve Bursa'ya gönderildi. Piyasaya göre günlük daha ucuz kiralanan ev tipi fototerapi cihazından, şu ana kadar 40 yeni doğan yararlandı. Evde 10 saniye içerisinde kurulabilen bu cihaz sayesinde bebekler, uzun süre ailesinden ayrı kalmayıp evlerinde tedavi görebiliyor.

YENİLİKÇİ BİR CİHAZ

Yeni doğan çocukların bazılarının sarılığa yakalandığını söyleyen Prof. Dr. Aygen Yılmaz, sarılığın bazı çocuklarda hayati tehlikeye yol açtığını anlattı. Gözlerde başlayan sarılığın tüm vücuda yayıldığını belirten Prof. Dr. Yılmaz, beyinde ciddi hasara yol açtığını aktardı. Sarılığın önlenebilir bir hastalık olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Aygen Yılmaz, bu hastalığa yakalanan bebeklere mavi ışık tedavisi uygulandığını anlattı. Bebekteki sarılığın derecesine göre mavi ışık uygulandığını ve kan takiplerinin yapıldığını belirten Prof. Dr. Yılmaz, bu nedenle doğum sonrası bebeklerin takibinin bir süre hastanede gerçekleştiğini söyledi. Sarılık tedavisi için piyasada oldukça pahalı çok fazla cihaz olduğunu belirten Prof. Dr. Yılmaz, bir hastadan etkilenerek ışık konusunda deneyimli bilim insanıyla fototerapi cihazı geliştirdiklerini anlattı. Prof. Dr. Yılmaz, şöyle konuştu:

'Cihazımız evde ve çok pratik bir şekilde uygulanabiliyor. Patentini aldık. Dünyada benzeri yoktu. Bizden esinlenerek ürünümüz ABD ve İran'da taklit edildi. Orijinal ürünümüz doktorlar tarafından denetlendi ve mevcut cihazlarla karşılaştırıldığında onlardan daha etkili olduğunu saptadık. Bu sonuçları da uluslararası tıp dergilerinde yayımladık. Yenilikçi bir cihaz. Işık tedavisi normal cihazlarda uygulandığı zaman göz bandı bağlanması gerekir, çünkü bu ışığın göze zararı var. Bizim cihazımızın yeniliklerinden birisi göz bandı bağlanmadan çalışmıyor. Cihazımız son derece güvenli."

HASTANE YERİNE EVDE TEDAVİ

Geliştirilen cihazın evde kullanılabilir olduğunu belirten Prof. Dr. Yılmaz, cihazın 10 saniye içerisinde monte edildiğini aktardı. Bu sayede yeni doğan sarılık hastası bebeklerin uzun süre hastanede kalmasına gerek olmadığını anlatan Prof. Dr. Yılmaz, 'Cihaz evde uygulandığı zaman aile günlük hayatına devam ediyor. Enfeksiyon riski olmuyor" diye konuştu.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE TALEP ARTTI

Cihazı çok ucuz maliyet ile yaptıklarını söyleyen Prof. Dr. Yılmaz, "Ürün Türk buluşu olması açısından çok iyi. İthallerine göre 10'da 1 kadar ucuz. Dolayısıyla bu ürünün yaygın kullanılması gerektiğini düşünüyoruz. Covid-19 nedeniyle evde tedavilerin yapılması gerektiği günlerde cihazımızın önemi daha da arttı. Özellikle devletin bu cihazı satın alıp gerekli hastalara vermesini ve bu işi organize etmesini ümit ediyoruz. Umarım ülkemiz için hayırlı olur" dedi.

HER YERDEN ARIYORLAR

Cihaz hakkında bilgi veren Prof. Dr. Murat Canpolat ise, 'Cihazı geliştirmek 5 yılımızı aldı. Geliştirmemizin nedeni ailelerin çok fazla sıkıntı çekmesi ve hastanelerde yeterince fototerapi cihazı bulunmamasıydı. Yeni doğan sarılık hastası bebeklerin evde tedavilerinin yapılmasını amaçladık. Kırsal kesimlerde fototerapi cihazlarına ulaşmak her zaman mümkün olmuyordu. Bu kolay taşınabilir ve kullanılabilir olduğu için kırsal kesimlere de gönderilmesini istedik. Şu an pandemi nedeniyle istek arttı. Aileler salgın nedeniyle çocuklarını hastane götürmeye çekiniyor. Virüs anne ve çocuk için de risk teşkil ediyor. Türkiye'nin her yerinden sürekli bizi arayan aileler var" diye konuştu.

ÜRÜN PİYASAYA SÜRÜLEBİLİR

Projeyi Prof. Dr. Aygen Yılmaz ile birlikte geliştirdiklerini anlatan Prof. Dr. Canpolat, 'Biz öğretim üyesiyiz, bunların dağıtımını ve pazarlamasını yapamayız. Bu ürünün piyasaya sürülmesi için bir firmaya ihtiyaç var ya da devlet sosyal güvenlik üzerinden bu ürünü piyasaya sunabilir. Üretimin ve dağıtımın yapılması ülkeye de fayda sağlayacaktır" dedi.

Son dakika haberi! ANTALYA TÜRK BİLİM İNSANLARI, EV TİPİ FOTOTERAPİ CİHAZI ÜRETTİ

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu Haber
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu
Boğularak ölen yeğenlerini taşıyan cenaze aracının önünde diz çöküp, feryat etti Haber
Boğularak ölen yeğenlerini taşıyan cenaze aracının önünde diz çöküp, feryat etti
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi Haber
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi
Son dakika: Malatya'da iki yük treni çarpıştı, 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı Haber
Son dakika: Malatya'da iki yük treni çarpıştı, 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı Haber
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı Haber
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
Normalleşme sonrası Şanlıurfa'da vaka ve vefatlarda patlama yaşanıyor
Normalleşme sonrası Şanlıurfa'da vaka ve vefatlarda patlama yaşanıyor
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Yunan gazeteciye verdiği 'Ayasofya' cevabı canlı yayında soruldu! İmamoğlu sözlerini yineledi
Yunan gazeteciye verdiği 'Ayasofya' cevabı canlı yayında soruldu! İmamoğlu sözlerini yineledi
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 381,5 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 381,5 liradan işlem görüyor
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Son Dakika: Sevda Noyan'ın tepki çeken sözlerinden dolayı 6 yıl hapsi istendi
Son Dakika: Sevda Noyan'ın tepki çeken sözlerinden dolayı 6 yıl hapsi istendi
Emekliler için talep edilen aile yardımı desteği hayata geçerse maaşlar 405 TL artacak
Emekliler için talep edilen aile yardımı desteği hayata geçerse maaşlar 405 TL artacak
Beşiktaş Kulübü, 'Bırakmam Seni' kampanyasını tanıttı
Beşiktaş Kulübü, "Bırakmam Seni" kampanyasını tanıttı
Son dakika: Kapatılan hesaplarla ilgili Fahrettin Altun'dan Twitter'a tepki: Sahte olduğu iddiası gerçek dışı
Son dakika: Kapatılan hesaplarla ilgili Fahrettin Altun'dan Twitter'a tepki: Sahte olduğu iddiası gerçek dışı
Şanlıurfa'da bulunan dev kertenkele doğaya bırakıldı
Şanlıurfa'da bulunan dev kertenkele doğaya bırakıldı
Barcelona, Orkun Kökçü için 35 milyon euro vermeye hazır
Barcelona, Orkun Kökçü için 35 milyon euro vermeye hazır
Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i, bu sezon ilk kez yan yana oynayacak isimlerden oluşuyor
Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i, bu sezon ilk kez yan yana oynayacak isimlerden oluşuyor
Maçka Parkı'nda içki şişesiyle doktorun boğazını kesen saldırgan tutuklandı
Maçka Parkı'nda içki şişesiyle doktorun boğazını kesen saldırgan tutuklandı
Kozmetik sektöründe kullanılan mucizevi yağın litresi 40 bin liraya satılıyor
Kozmetik sektöründe kullanılan mucizevi yağın litresi 40 bin liraya satılıyor
Tüm Türkiye'nin konuştuğu atama! Milli güreşçi Vakıfbank yönetim kuruluna atandı
Tüm Türkiye'nin konuştuğu atama! Milli güreşçi Vakıfbank yönetim kuruluna atandı
Son Dakika: Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu, sezon sonunda futbolu bırakıyor
Son Dakika: Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu, sezon sonunda futbolu bırakıyor
CHP'de Kovid-19 alarmı! Kılıçdaroğlu ile görüşen kişide koronavirüs çıktı
CHP'de Kovid-19 alarmı! Kılıçdaroğlu ile görüşen kişide koronavirüs çıktı
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak
Rıdvan Dilmen'den ilginç Emre Belözoğlu iddiası: İlk 11'i o belirlemiştir, kendini de oyuna sokmuştur
Rıdvan Dilmen'den ilginç Emre Belözoğlu iddiası: İlk 11'i o belirlemiştir, kendini de oyuna sokmuştur
Survivor'da Elif ve Nisa dokunulmazlık oyununda sakatlandı
Survivor'da Elif ve Nisa dokunulmazlık oyununda sakatlandı
Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü
Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü
Nişanlı çiftin mini etek kavgası karakolda son buldu
Nişanlı çiftin mini etek kavgası karakolda son buldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Evgar Demet Akalın Kenan Doğulu Rafet El Roman
Spor Ali Koç Metin Oktay Bülent Uygun Servet Yardımcı Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Emrah Kadın Ankara Instagram
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! ANTALYA TÜRK BİLİM İNSANLARI, EV TİPİ FOTOTERAPİ CİHAZI ÜRETTİ - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.6.2020 09:05:30. #1.15#
title