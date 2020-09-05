Son dakika haberi | ANTALYA Ortağını kredi kutlaması yaparken öldürmüş
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Son dakika haberi | ANTALYA Ortağını kredi kutlaması yaparken öldürmüş

Gelen son dakika haberine göre Ortağını kredi kutlaması yaparken öldürmüşAntalya'da iş ortağı M.A. (40), tarafından 3 bıçak darbesiyle öldürülen Halil Kuş'un (59) cenazesi morgdan yakınları tarafından alındı.

05.09.2020 12:56 | Son Güncelleme: 05.09.2020 15:13

Ortağını kredi kutlaması yaparken öldürmüş

Antalya'da iş ortağı M.A. (40), tarafından 3 bıçak darbesiyle öldürülen Halil Kuş'un (59) cenazesi morgdan yakınları tarafından alındı. İki ortağın ödedikleri bir kredinin kutlamasını yaptıkları sırada aralarında tartışma çıktığı öğrenildi. Olay, dün saat 20.30 sıralarında Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi 6495 sokakta meydana geldi. Antalya'nın Serik ilçesinde iş ortağı olan ve iddiaya göre ödedikleri bir kredinin kutlamasını yapan ortaklar Halil Kuş ile M.A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışta çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrasında Halil Kuş, boynundan ve göğsünden 3 bıçak darbesiyle kan içinde yere yığıldı. Kuş, yapılan müdahaleye rağmen olay yerinde can verdi. Olay sonrası suç aleti bıçakla kaçan M.A.'nın da karnından yaralandığı ve Kepez Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındığı, ayrıca 'motosiklet hırsızlığı', 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürme' suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

Bölgede inceleme yapan ekipler, çalılık alanda M.A.'nın kullandığı bıçağı buldu. Polis, olay sırasında yanlarında olduğu belirtilen F.B.'yi de ifadesi için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürürken, Halil Kuş'un cenazesi yapılan ilk incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otopsi işlemleri tamamlanan Halil Kuş'un cenazesi bugün yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak, toprağa verilmek üzere Serik'e götürüldü.

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Son dakika haberi | ANTALYA Ortağını kredi kutlaması yaparken öldürmüş

Kaynak: DHA

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