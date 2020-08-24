Son dakika haberi! Antalya'nın Serik ilçesi Nebiler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 14 00 sıralarında yangın...
Son dakika haberine göre Antalya'nın Serik ilçesi Nebiler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 14 00 sıralarında yangın çıktı.
24.08.2020 14:58 | Son Güncelleme: 24.08.2020 15:01
Antalya'nın Serik ilçesi Nebiler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 14 00 sıralarında yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - ANTALYA
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Kaynak: İHA