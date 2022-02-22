Son dakika haberi | Antalya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 18 zanlı yakalandı - Haberler
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Son dakika haberi | Antalya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 18 zanlı yakalandı

AA, Orhan Çiçek - Güncel
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Son dakika haberi | Antalya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 18 zanlı yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Antalya merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynayan ve oynatan 18 şüpheli gözaltına alındı.

ANTALYA (AA) - Antalya merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynayan ve oynatan 18 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte yasa dışı faaliyetlerin engellenmesi amacıyla çalışma gerçekleştirdi.

Antalya merkezli çalışma kapsamında İstanbul, Adana, Artvin ve Kırıkkale'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Çok sayıda dijital materyale ve farklı kişilere ait banka hesap kartlarına el koyan ekipler, yasa dışı bahis oynayan ve oynatan 18 şüpheliyi gözaltına aldı.

AA / Orhan Çiçek - Güncel

Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Bahis, Güncel, Haberler

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