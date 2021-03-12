Manavgat'taki yangında 1 hektarlık bozuk kızılçam ormanı zarar gördü
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Manavgat'taki yangında 1 hektarlık bozuk kızılçam ormanı zarar gördü

12.03.2021 11:14 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:35

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde gece çıkan orman yangını, şiddetli rüzgar nedeniyle, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla güçlükle söndürüldü.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde gece çıkan orman yangını, şiddetli rüzgar nedeniyle, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla güçlükle söndürüldü. Yangında yaklaşık 1 hektarlık bozuk kızılçam ormanı zarar gördü.

Manavgat'ın Güzelyalı Mahallesi Narfaz Mevkii'nde dün saat 23.00 sıralarında orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgarla birlikte büyüyen yangına Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 6 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve su ikmal aracıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi'nden bir arazöz tarafından müdahale edildi.Bölgede esen kuvvetli rüzgar nedeniyle güçlükle yürütülen söndürme çalışmalarında yangın 1 saat içerisinde kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1 hektarlık bozuk kızılçam ormanı zarar gördü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.


Manavgat'taki yangında 1 hektarlık bozuk kızılçam ormanı zarar gördü
Manavgat'taki yangında 1 hektarlık bozuk kızılçam ormanı zarar gördü
Manavgat'taki yangında 1 hektarlık bozuk kızılçam ormanı zarar gördü
Manavgat'taki yangında 1 hektarlık bozuk kızılçam ormanı zarar gördü
Manavgat'taki yangında 1 hektarlık bozuk kızılçam ormanı zarar gördü
Manavgat'taki yangında 1 hektarlık bozuk kızılçam ormanı zarar gördü
Manavgat'taki yangında 1 hektarlık bozuk kızılçam ormanı zarar gördü
Manavgat'taki yangında 1 hektarlık bozuk kızılçam ormanı zarar gördü
Manavgat'taki yangında 1 hektarlık bozuk kızılçam ormanı zarar gördü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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