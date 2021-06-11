Son dakika haberi | ANTALYA KAZA YAPINCA YAKALANDI, 170 SUÇ KAYDI ÇIKTI
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Son dakika haberi | ANTALYA KAZA YAPINCA YAKALANDI, 170 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre ANTALYA'da motosiklet ile polisten kaçan 13 yaşındaki Ş.B, kaza yapınca yakalandı.

ANTALYA'da motosiklet ile polisten kaçan 13 yaşındaki Ş.B, kaza yapınca yakalandı. Motosikleti 100 liraya arkadaşından aldığını iddia eden Ş.B'nin yapılan sorgusunda hırsızlık suçlarından 170 ayrı suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Cebesoy Caddesi'nde meydana geldi. Devriye gezen motosikletli yunus ekipleri plakasız motosikletle seyir halinde bulunan sürücüye 'Dur' ihtarında bulundu. Polisin uyarısına rağmen durmayan sürücü, ters şeritten kaçmaya devam etti. Sürücü, kovalamamanın ardından refüje çarpınca yakalandı. Sürücünün 170 ayrı hırsızlık suçundan kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Oay yerindeki polise, "Motosiklet çalıntı değil 100 liraya arkadaşımdan aldım. Korktuğum için kaçtım" dişen Ş.B., arkadaşının adının sorulması üzerine "Adını bilmiyorum" dedi. Motosikletin çalıntı olduğu ortaya çıktı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Ş.B. polis merkezine götürüldü.

Son dakika haberi | ANTALYA KAZA YAPINCA YAKALANDI, 170 SUÇ KAYDI ÇIKTI
Son dakika haberi | ANTALYA KAZA YAPINCA YAKALANDI, 170 SUÇ KAYDI ÇIKTI
Son dakika haberi | ANTALYA KAZA YAPINCA YAKALANDI, 170 SUÇ KAYDI ÇIKTI
Son dakika haberi | ANTALYA KAZA YAPINCA YAKALANDI, 170 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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