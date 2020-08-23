Son dakika haberi! ANTALYA Falezler üstünde çıkan yangını itfaiye söndürdü Son dakika habere göre Falezler üstünde çıkan yangını itfaiye söndürdü Antalya'da, falezler üzerinde yer alan park içerisinde bulunan çalılık yangını iftaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Falezler üstünde çıkan yangını itfaiye söndürdü Antalya'da, falezler üzerinde yer alan park içerisinde bulunan çalılık yangını iftaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yer alan Yavuz Özcan Parkı içerisinde meydana geldi. Falezler üzerinde yer alan parkta bulunan otluk ve çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ağaçlara da sıçrayan yangını kısa sürede söndürdü. Parkta bulunanlar ve dumanı görerek parkın olduğu alana gelen bazı vatandaşlar ellerindeki telefonlarla yangını görüntüledi.

Kaynak: DHA