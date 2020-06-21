Son dakika haberi! ANTALYA Eşiyle tartışıp, evi yakmaya kalkıştı
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Son dakika haberi! ANTALYA Eşiyle tartışıp, evi yakmaya kalkıştı

Son dakika haberlerine göre Eşiyle tartışıp, evi yakmaya kalkıştıANTALYA'nın Kumluca ilçesinde eşiyle tartışan Fırat G. (35), kendisini içeri kilitleyip evdeki eşyaları yakmaya kalkıştı.

21.06.2020 17:08 | Son Güncelleme: 21.06.2020 17:17

Eşiyle tartışıp, evi yakmaya kalkıştı

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde eşiyle tartışan Fırat G. (35), kendisini içeri kilitleyip evdeki eşyaları yakmaya kalkıştı. İhbar sonrası gelen polis kapıyı kırıp girdiği evde yangını söndürdükten sonra Fırat G.'yi gözaltına aldı.

Temel Eğitim Mahallesi Atatürk Caddesi Akdeniz Apartmanı'nın ikinci katında oturan Fırat G., saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen sebeple eşi Z.G. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesinin ardından Fırat G., eşi ve 4 çocuğunu dışarı çıkarıp, oturma odasındaki eşyaları yakmaya kalkıştı. Z.G.'nin telefonla durumu anlatıp yardım istediği kayınbiraderi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Gelen polis ekipleri, kapıyı kırıp içeri girerek, Fırat G.'nin ateşe verdiği eşyaları söndürdü. Fırat G.'yi gözaltına alıp, evden çıkaran polis ifadesi için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Fırat G.'nin yaklaşık 2 ay önce cezaevinden tahliye olduğu öğrenildi.

Fırat G.'nin eşi Z.G. ile 4 çocuğu da polis merkezine getirildi.

Son dakika haberi! ANTALYA Eşiyle tartışıp, evi yakmaya kalkıştı

Kaynak: DHA

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