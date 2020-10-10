Antalya, dünyada cazibesini artıran turizm destinasyonu
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Antalya, dünyada cazibesini artıran turizm destinasyonu

10.10.2020 11:47 | Son Güncelleme: 10.10.2020 12:28

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, 650'ye yakın Güvenli Turizm Sertifikalı oteliyle turizme hizmet veriyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, 650'ye yakın Güvenli Turizm Sertifikalı oteliyle turizme hizmet veriyor.

Geçen yıl 193 ülkeden yaklaşık 16 milyon turisti ağırlayarak turizmde rekor üstüne rekor kıran Antalya, 2020'ye de çok iyi başladı. Ancak marttan itibaren Kovid-19'un dünyayı etkisi altına alması nedeniyle dünyada turizm durma noktasına geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikasyon" sistemiyle Türkiye'de turizm hareketliliği haziranda yeniden başladı. Alınan tedbirlerle güvenli ve sağlıklı turizmin adresi olan Antalya, yıl başından bu yana 2,5 milyondan fazla yabancı turistin tercih ettiği kent oldu.

Ağırladığı turist açısından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen kent, Kovid-19 sürecinde de dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yerini korudu.

Rusya, Almanya, Ukrayna, İngiltere en fazla turist gönderen ülkeler oldu

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, AA muhabirine, Antalya olarak eylülde bir milyona yakın yabancı turisti ağırladıklarını belirtti.

Bu yılın en yüksek rakamına eylülde ulaşıldığına değinen Yağcı, bu sezon iç turizmle başlayan ve dış turizmle devam eden hareketliliği öngördüklerini, bu şekilde de bir tabloyla karşılaşıldığını bildirdi.

Yağcı, bu ay Rusya, Almanya, Ukrayna, İngiltere, Polonya ve Romanya'dan ağırlıklı olarak turist trafiği gerçekleştiğini ifade etti.

Kovid-19 nedeniyle sektör olarak zor bir yıl geçirdiklerini vurgulayan Yağcı, şunları kaydetti:

"Kovid-19'un etkilediği sektörlerin başında turizm ve seyahat endüstrisi geliyor. Gerçekten bizim için zor bir dönem, bu dünyada da Türkiye'de de bu şekilde. Bu dönemde işletmelerimizi açmak için hem kamu kesimi hem özel sektör olarak yoğun çaba sarf ettik. Bu noktada güvenli turizm sertifikasyon sistemiyle de haziran sonu itibarıyla yavaş yavaş işletmelerimizi açıp, en azından turizm faaliyetine başlama gibi hedefimiz vardı, bunu gerçekleştirdik."

Antalya'da 650'ye yakın otel sertifika aldı

Güvenli Turizm Sertifikasyon Programının turizme önemli bir katkı sunduğuna işaret eden Yağcı, hava yolundan konaklama tesislerine kadar belli kriterler getirildiğini, bu sertifikayı alarak işletmelerin açıldığını hatırlattı.

Antalya'da 650'ye yakın otelin sertifika aldığını ve turizme hizmet verdiğini aktaran Yağcı, şöyle konuştu:

"Antalya, güvenli turizm sertifikasyon sistemiyle öne çıkan turizm merkezlerinin başında geliyor. Kovid-19 sürecinde dünyada turizm hareketliliği başladığında Antalya'nın turizm destinasyonlarının başında geleceğini düşünüyorduk, nitekim öyle de oldu. Antalya dünyada tanınan, kendini kanıtlamış bir destinasyon. Önümüzdeki yıllarda daha da güçlenerek yoluna devam edeceğini düşünüyoruz."

Önümüzdeki yıl için de çalışmaların başladığını belirten Yağcı, özellikle bu dönemde "Güvenli Turizm Sertifikasyonu" ile yapılan çalışmaların gelecek yıl turizm sezonuna olumlu etkilerinin olacağını sözlerine ekledi.

Antalya, dünyada cazibesini artıran turizm destinasyonu
Antalya, dünyada cazibesini artıran turizm destinasyonu
Antalya, dünyada cazibesini artıran turizm destinasyonu
Antalya, dünyada cazibesini artıran turizm destinasyonu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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