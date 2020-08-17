Son dakika haberi! ANTALYA Denizde cansız bedeni bulundu

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Denizde cansız bedeni bulundu

Antalya'da Özkan Durmuş (85) denizde ölü bulundu.

Olay, saat 08.00 sıralarında Konyaaltı sahilinde meydana geldi. Suyun içerisinde hareketsiz bir kişinin yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından harekete geçen deniz polisi isminin Özkan Durmuş olduğu belirtilen kişiyi bota alarak kıyıya getirdi. Sahilde hazır bekleyen sağlık ekipleri, Durmuş'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, Özkan Durmuş'un cansız bedini otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA