Son dakika haberi: Antalya'daki yangınlarda soğutma çalışmaları sürüyor (13)
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Son dakika haberi: Antalya'daki yangınlarda soğutma çalışmaları sürüyor (13)

Son dakika haberi: Antalya'daki yangınlarda soğutma çalışmaları sürüyor (13)
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çınar - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... 300 YILLIK MEŞE AĞACI FIRTINADA KAMYONETİN ÜZERİNE DEVRİLDİYangın felaketinin yaşandığı Manavgat'ta öğleden sonra etkili olan ve yaklaşık 20 dakika süren şiddetli fırtına ve yağmurda en az 300 yaşında olduğu düşünülen 30 metre boylarındaki devasa bir meşe ağacı park halindeki bir kamyonetin...

300 YILLIK MEŞE AĞACI FIRTINADA KAMYONETİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Yangın felaketinin yaşandığı Manavgat'ta öğleden sonra etkili olan ve yaklaşık 20 dakika süren şiddetli fırtına ve yağmurda en az 300 yaşında olduğu düşünülen 30 metre boylarındaki devasa bir meşe ağacı park halindeki bir kamyonetin üzerine devrildi.

Manavgat'ta öğleden sonra saat 17.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 20 dakika süren şiddetli yağış ve fırtına bazı bölgelerde zor anlar yaşattı. Eskihisar Mahallesi'nde bir kamyonetin üzerine asırlık meşe ağacı devrildi.Mahallelinin en az 300 yaşında olduğunu söylediği ve boyu da 30 metreyi bulan meşe ağacının devrildiği aracın sahibi Vedat Tozman, "Birdenbire rüzgar çıktı, duman kalktı, böyle yağmur indirdi. O ara ağaç devrildi. Bizim arabanın üzerine devrildi. Benim evim karşıda zaten, her zaman ileriye koyuyordum da bugün işimiz vardı, onun için burası da gölge diye koymuştum. İtfaiye geldi, 'ağaç büyük biz kaldıramayız' dedi. Şimdi kendi imkanımızla vinç çağırdık" dedi.

Vinç yardımıyla devasa meşe ağacının kaldırılması işlemine başlandı.

Mehmet ÇINAR- Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya),


Son dakika haberi: Antalya'daki yangınlarda soğutma çalışmaları sürüyor (13)
Son dakika haberi: Antalya'daki yangınlarda soğutma çalışmaları sürüyor (13)
Son dakika haberi: Antalya'daki yangınlarda soğutma çalışmaları sürüyor (13)
Son dakika haberi: Antalya'daki yangınlarda soğutma çalışmaları sürüyor (13)
Son dakika haberi: Antalya'daki yangınlarda soğutma çalışmaları sürüyor (13)
Son dakika haberi: Antalya'daki yangınlarda soğutma çalışmaları sürüyor (13)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çınar

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