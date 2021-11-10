Antalya'da seraları tehdit eden sazlık yangını - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da seraları tehdit eden sazlık yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da seraları tehdit eden sazlık yangını Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde naylon seraları tehdit eden sazlık alanda yangın çıktı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da seraları tehdit eden sazlık yangını

ANTALYA - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde naylon seraları tehdit eden sazlık alanda yangın çıktı. Yangında bazı naylon seralar zarar görürken, bölgede havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor.

Muratpaşa ilçesi Kemerağzı Mahallesi Yamansaz mevkiindeki sazlık alanda saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla birlikte bölgeye itfaiye ile havadan bir helikopter müdahaleye başladı. Şiddetli rüzgar nedeniyle seralara doğru giden alevleri ekipler söndürmek için yoğun çaba harcıyor.

İlk edinilen bilgilere göre, yangından dolayı naylon seraların zarar gördüğü öğrenildi.

Antalya'da seraları tehdit eden sazlık yangını

Antalya'da seraları tehdit eden sazlık yangını

Antalya'da seraları tehdit eden sazlık yangını

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Geri dönüşüm fabrikasında yangın

Geri dönüşüm fabrikasında yangın

 Küçük Eren, okul çıkışında halk otobüsü altında can verdi

Küçük Eren, okul çıkışında halk otobüsü altında can verdi

 İntihar etmek için çatıya çıkan kadını polis ölümün kıyısından aldı

İntihar etmek için çatıya çıkan kadını polis ölümün kıyısından aldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title