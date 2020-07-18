Son dakika haberi! Antalya'daki Azerbaycanlılar, Ermenistan saldırılarını protesto etti
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Son dakika haberi! Antalya'daki Azerbaycanlılar, Ermenistan saldırılarını protesto etti

Son dakika habere göre Antalya'da yaşayan Azerbaycanlılar, Ermenistan ordusunun Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerçekleştirdiği saldırıları protesto etti.

Son dakika haberi! Antalya'daki Azerbaycanlılar, Ermenistan saldırılarını protesto etti
18.07.2020 20:16 | Son Güncelleme: 18.07.2020 20:20

Antalya'da yaşayan Azerbaycanlılar, Ermenistan ordusunun Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerçekleştirdiği saldırıları protesto etti.

Antalya Azerbaycan Halkları Dostluğu Derneği ve Antalya Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği ve diğer dernek üyeleri tarafından Muratpaşa ilçesindeki Azerbaycan Kültür Parkı'nda düzenlenen eyleme onlarca kişi katıldı. Azerbaycan bayraklarının yanı sıra Türkiye bayrakları taşıyan Azerbaycan vatandaşları Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını protesto ederek, 'Karabağ bizimdir, bizim kalacak ' ve 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları attı.

"DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ"

Antalya Azerbaycan Halkları Dostluğu Dernek Başkanı Lale Hasenova, asırlardır Azerbaycan topraklarında böyle bir katliam olduğunun inkar edilemez olduğunu söyledi.

12 Temmuz'da başlayan düşman saldırısında şehit ve gazilerin olduğunu dile getiren Hasenova, "Biz askerlerimize destek olarak bugün basın açıklamasıyla tepki vermek istedik. Azerbaycan'dan uzakta olmuş olsak da her zaman ordumuza desteğiz, devletimizin yanındayız. Bu durumda bizi yalnız bırakmayan Türkiye devletine, milletine borçluyuz. Minnettarız, bununla da gurur duyuyoruz. Çünkü biz tek millet, iki devlet prensibiyle yola çıkmışız. Bu şekilde de devam edeceğiz" dedi.

"YA ÖLÜM YA KARABAĞ"

Antalya Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Fazil Orun, Ermenistan'ın yıllardır Azerbaycan'a yaptığı zulmü protesto etmek amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.

1992 Hocalı katliamından bu yana Ermenistan'ın çocuk çocuk demeden yaptığı zulme başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sessiz kalmaması gerektiğini ifade eden Orun " ya Karabağ ya ölüm. Biz iki devlet bir milletiz, bir kardeş ülkeyiz. Bu işe sessiz kalmamalıyız. Dünya daha önce sessizdi ama şimdi sessiz kalmamalıdır. Topraklarımızı geri alalım ya ölüm Karabağ,"dedi.

"AZERBAYCAN'IN YANINDAYIZ"

Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Sarı ise Ermenistan'ın sivil halka yaptığı saldırıyı kınadıklarına değinerek, "Türk dünyası olarak her zaman Azerbaycan'ın yanındayız. İki devlet tek millet olduğumuz Azervaycanlı kardeşlerimizi her zaman yanlarındayız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, 'Karabağ bizimdir bizim kalacak" Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganlarına devam eden grup sessizce ayrıldı.

( İsa Akar-Burak Yalman/İHA)

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Kaynak: İHA

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