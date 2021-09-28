Son dakika haberi... Antalya'da zincir market şubesinde maskeli silahlı soygun - Haberler
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Son dakika haberi... Antalya'da zincir market şubesinde maskeli silahlı soygun

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... Antalya'da zincir market şubesinde maskeli silahlı soygun

Son dakika gelişmesine göre Antalya'da zincir bir market şubesine giren, siyah maskeli, kapüşonlu şüpheli, erkek çalışana silah gösterip kasadaki 400 TL'yi alarak kayıplara karıştı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da zincir bir market şubesine giren, siyah maskeli, kapüşonlu şüpheli, erkek çalışana silah gösterip kasadaki 400 TL'yi alarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 21.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 808 Sokak'taki bir zincir market şubesinde meydana geldi. 30 yaşlarında başında kapüşon ve yüzünde siyah maske bulunan şüpheli bir kişi, kapısını dirseğiyle açtığı markete girdi. İçeride kimsenin olmadığını gören şüpheli, market çalışanı erkek M.Y.'nin içeri girmesini bekledi. M.Y. kasaya gelir gelmez şüpheli elindeki silahı görevliye doğrulttu ve kasayı boşaltmasını istedi. Şüpheli kasadaki yaklaşık 400 TL'yi alarak ara sokaklara yaya olarak kaçtı. Market çalışanları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler güvenlik kamerası görüntülerinden ve M.Y.'nin ifadelerinden yola çıkarak eşkalini belirledikleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri market içinde parmak izi çalışması yaptı. Polis ekiplerinin şüpheliyi yakalamak için çalışması devam ediyor. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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