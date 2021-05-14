Son dakika haberi: Antalya'da yoldan çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haberi: Antalya'da yoldan çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberi: Antalya'da yoldan çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilde bulunan1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilde bulunan1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saat 20.30 sıralarında Cevizli Mahallesi Ketenderesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cemal Bodur'un (32) kullandığı 07 AIC 823 plakalı KİA marka otomobil, Ketenderesi mevkiinden Cevizli Mahallesi istikametine seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atıp yol kenarındaki evin bahçesine devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü Cemal Bodur olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Fatih Erdoğan ve Kadir Varol yaralandı. Yaralılar olay yerine ambulansla gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akseki Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Cemal Bodur'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Akseki Devlet Hastanesine gönderildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Son dakika haberi: Antalya'da yoldan çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi: Antalya'da yoldan çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Acı tesadüf! Mevlit okutmaya geldi, annesinin boğulduğu ırmağın kıyısında ölü bulundu
Acı tesadüf! Mevlit okutmaya geldi, annesinin boğulduğu ırmağın kıyısında ölü bulundu
Arıza yapan aracının yanında beklerken canından oldu
Arıza yapan aracının yanında beklerken canından oldu
Gölge diye seçtiği kaldırımda servis beklerken canından oldu
Gölge diye seçtiği kaldırımda servis beklerken canından oldu

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Cemal Hünal Pınar Altuğ Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Mesut Özil Gökhan Töre Cüneyt Çakır Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Antalya'da yoldan çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 01:07:39. #1.16#

title