Son dakika haberi | Antalya'da yaralı köpeğe trafik polisi şefkati
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Son dakika haberi | Antalya'da yaralı köpeğe trafik polisi şefkati

20.03.2021 14:11 | Son Güncelleme: 20.03.2021 14:30
Son dakika haberi | Antalya'da yaralı köpeğe trafik polisi şefkati

Son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde D-400 Karayolunda bir aracın çarpması sonucu yaralanan kurt köpeğine, trafik polisi yemek ve su verdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde D-400 Karayolunda bir aracın çarpması sonucu yaralanan kurt köpeğine, trafik polisi yemek ve su verdi.

Manavgat-Alanya D-400 Karayolu Nifrit köprüsü yakınlarında refüjde bulunan yağmursuyu tahliye kanalından yaralı bir köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar bölgeye ulaştı. Vatandaşlar acı içerisinde kıvranan bir kurt köpeği ile karşılaştı.

Yolun karşısına geçerken bir aracın çarptığı tahmin edilen yaralı köpek, acısından yanına kimseyi yaklaştırmadı. Manavgat Belediyesi Barınağında görevlilerin korona virüs ve barınağın karantina altında olması nedeniyle olay yerine uzun süre gelemedi. Acısı nedeniyle çevredekileri korkutan köpeğinin yardımına Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru yetişti. Polis, köpeğe yiyecek ve su vererek sakinleştirdi. Polis memuru, barınak görevlileri olay yerine gelip köpeği teslim alana kadar başından ayrılmadı. Görevliler tarafından alınan köpek tedavisi yapılmak üzere barınağa götürüldü. - ANTALYA

Son dakika haberi | Antalya'da yaralı köpeğe trafik polisi şefkati
Son dakika haberi | Antalya'da yaralı köpeğe trafik polisi şefkati
Son dakika haberi | Antalya'da yaralı köpeğe trafik polisi şefkati
Son dakika haberi | Antalya'da yaralı köpeğe trafik polisi şefkati
Son dakika haberi | Antalya'da yaralı köpeğe trafik polisi şefkati
Son dakika haberi | Antalya'da yaralı köpeğe trafik polisi şefkati
Son dakika haberi | Antalya'da yaralı köpeğe trafik polisi şefkati
Son dakika haberi | Antalya'da yaralı köpeğe trafik polisi şefkati
Son dakika haberi | Antalya'da yaralı köpeğe trafik polisi şefkati
Son dakika haberi | Antalya'da yaralı köpeğe trafik polisi şefkati
Son dakika haberi | Antalya'da yaralı köpeğe trafik polisi şefkati
Son dakika haberi | Antalya'da yaralı köpeğe trafik polisi şefkati

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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