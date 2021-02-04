Son dakika haberi... Antalya'da yangında mahsur kalan kişiyi bekçiler kurtardı
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Son dakika haberi... Antalya'da yangında mahsur kalan kişiyi bekçiler kurtardı

04.02.2021 00:53 | Son Güncelleme: 04.02.2021 00:56
Son dakika haberi... Antalya'da yangında mahsur kalan kişiyi bekçiler kurtardı

Son dakika habere göre Antalya'nın Kepez ilçesinde yanan evde bayılan kişi, bekçiler tarafından kurtarıldı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde yanan evde bayılan kişi, bekçiler tarafından kurtarıldı.

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde gece devriye görevi yürüten bekçiler, 6221 Sokak'taki tek katlı müstakil evde yangın çıktığını görünce olay yerine gitti.

Vatandaşların evde bir kişinin olduğunu bildirmesi üzerine yanan eve giren bekçiler, ev sahibi Uğur Oğuz'u baygın olarak buldu.

Bekçilerin Oğuz'u dışarı çıkarmasının ardından evin çatısı çöktü.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Oğuz, Kepez Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Oğuz'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Polis ekiplerince yapılan inceleme sonucunda, eşinden boşandığı öğrenilen Uğur Oğuz'un çocuklarını göremediği için psikolojik bunalıma girerek evini yaktığı, sonra da evde bayıldığı tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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