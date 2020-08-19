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Son dakika haberi | ANTALYA'DA YANGIN KONTROL ALTINDA

Gelen son dakika haberine göre ANTALYA OSB'DE FABRİKA YANGINI (4)Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), soğuk hava deposu üretimi yapılan fabrikada sabah saat 08.15 sıralarında başlayan yangın, yaklaşık 2.5 saat sonra kontrol altına alındı.

Son dakika haberi | ANTALYA'DA YANGIN KONTROL ALTINDA
19.08.2020 11:01 | Son Güncelleme: 19.08.2020 11:20

ANTALYA OSB'DE FABRİKA YANGINI (4)

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), soğuk hava deposu üretimi yapılan fabrikada sabah saat 08.15 sıralarında başlayan yangın, yaklaşık 2.5 saat sonra kontrol altına alındı. Karadan ve havadan müdahale edilen yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının çıktığı fabrikaya yakın yerde çalışan Durmuş Ali Göksel, "Saat 08.00 gibi mesaiye yeni başlamıştık. Çalışmaya başlamak üzereyken dumanların yükseldiğini gördük. 10 dakika içerisinde de bu hali aldı. Her tarafı bir anda dumanlar sardı, hatta dumanlardan dolayı güneşin önü bile kapandı. Bizim fabrika ile arası mesafeli olduğu için çalışıyoruz. Ancak fabrikanın etrafında sıçrama ihtimaline karşı gerekli önlemleri aldık" dedi.

HENÜZ ZARAR TESPİTİ YAPMADIK

Yangının çıktığı Cantek fabrikasının sahibi Can Hakan Karaca, şunları söyledi: "Üretimlerimizin ortasındaydık. Zor günleri beraberce atlatıp üretim yapmaya çalışıyorduk. Birkaç ay üretimlerimizi durduracak. Emek emek işlediğimiz ince detaylarla oluşturduğumuz bütün değerimizi kaybettik. Elbet yenisini birkaç aya kalmadan yeni baştan yaparız. Yangının çıkış noktasını bilmiyoruz. Maalesef bu türden durumlar yaz aylarında artıyor. Genellikle elektrik kaynağından çıkıyor. Bizim yangın söndürme sistemimiz cayır cayır çalışıyor içeride. Çatı alevi çok kısa sürede iletti. Tahmini zarar tespiti yapmadık, neyin yanıp yanmadığını bilmiyoruz. Binanın dışındaki ünitelerin yanmadığını görüyorum. Ofislerin bir kısmı yanmış, bir kısmı kullanılabilir durumda."

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Kaynak: DHA

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