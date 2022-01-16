Son dakika haberi | Antalya'da yangın çıkan evde hasar oluştu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Antalya'da yangın çıkan evde hasar oluştu

Son dakika haberi | Antalya'da yangın çıkan evde hasar oluştu
AA / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir aparman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

MURATPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir aparman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Altındağ Mahallesi 154 Sokak'ta bir apartmanın dördüncü katındaki baba ile oğlunun yaşadığı dairede, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürdü.

Polis ekipleri, evde kimse bulunmadığı sırada çıkan ve hasara yol açan yangının çıkış nedeni tespit edebilmek için inceleme yaptı.

Öte yandan, apartman sakini bir kadının, pencereden sarkarak elinde ayetler yazılı tabloyla yangının sönmesi için dua etmesi dikkati çekti.

İsmini açıklamayan kadın, gazetecilere, yangın ve sel gibi durumlarda afetlerin zararsız atlatılması için dua ettiğini söyledi.

Son dakika haberi | Antalya'da yangın çıkan evde hasar oluştu

Son dakika haberi | Antalya'da yangın çıkan evde hasar oluştu

Son dakika haberi | Antalya'da yangın çıkan evde hasar oluştu

Son dakika haberi | Antalya'da yangın çıkan evde hasar oluştu

Antalya'da Ocak ayı ortasında deniz keyfi

Antalya'da Ocak ayı ortasında deniz keyfi

 DEFİNE ARAMAK İÇİN KAZI YAPTIĞI ÇUKURDA TAŞIN ALTINDA KALAN KİŞİ KURTARILAMADI

DEFİNE ARAMAK İÇİN KAZI YAPTIĞI ÇUKURDA TAŞIN ALTINDA KALAN KİŞİ KURTARILAMADI

 Son dakika haberleri... BALAT'TA ÜNLÜ DİZİNİN DE ÇEKİLDİĞİ BİNADA YANGIN (1)

Son dakika haberleri... BALAT'TA ÜNLÜ DİZİNİN DE ÇEKİLDİĞİ BİNADA YANGIN (1)
AA / Tahsin Küçükkaraca - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Son dakika haberleri... Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir aparman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

title