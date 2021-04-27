Son dakika haberi | Antalya'da uzaklaştırma kararı olduğu eşinin evine giderek havaya ateş eden şüpheli yakalandı
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Son dakika haberi | Antalya'da uzaklaştırma kararı olduğu eşinin evine giderek havaya ateş eden şüpheli yakalandı

Son dakika haberi | Antalya'da uzaklaştırma kararı olduğu eşinin evine giderek havaya ateş eden şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Antalya'da uzaklaştırma kararı olduğu eşinin evine giderek balkondan tüfekle havaya ateş eden şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da uzaklaştırma kararı olduğu eşinin evine giderek balkondan tüfekle havaya ateş eden şüpheli gözaltına alındı.

Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi'ndeki bir kişinin uzaklaştırma kararı bulunduğu eşinin evine giderek balkonundan havaya ateş ettiği ihbarı üzerine polis ekipleri adrese gitti.

Ekipler, evde bulunan A.G'yi gözaltına aldı, tüfeği ele geçirdi.

Şüpheliye ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği ve maske takmadığı gerekçesiyle de 4 bin 50 lira ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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