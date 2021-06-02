Son dakika haberi: Antalya'da uyuşturucu ve yağma çetesine 'Kasırga' operasyonu: 26 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Antalya'da uyuşturucu ve yağma çetesine 'Kasırga' operasyonu: 26 gözaltı

Son dakika haberi: Antalya'da uyuşturucu ve yağma çetesine 'Kasırga' operasyonu: 26 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Antalya'da jandarma tarafından düzenlenen 'Kasırga' operasyonda uyuşturucu ve yağma çetesi çökertildi.

Antalya'da jandarma tarafından düzenlenen 'Kasırga' operasyonda uyuşturucu ve yağma çetesi çökertildi. 26 kişinin gözaltına alındığı iki ayrı operasyonda alıkoydukları vatandaşları darp ederek zorla senet imzalatan çetenin başının evinden FETÖ elebaşının CD'leri çıktı. Şüpheli hakkında ayrıca FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmaktan da adli işlem başlatıldı.

Finike Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya ili Finike ilçesinde, örgütlü olarak işlenen uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. 28 şüpheli şahsın ikamet ve işyerlerinde 30 adrese eş zamanlı yapılan 'Kasırga' operasyonunda 28 şüpheliden 22'si yakalandı. Yapılan aramalarda 50 gram eroin, 70 gram metamfetamin maddesi, 60 gram Hibrit kenevir tohumu, 32 adet uyuşturucu hap, 20 kullanımlık LSD A4 uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan 22 şüpheli gözaltına alınırken, 6 şüphelinin yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

İkinci operasyonda 4 gözaltı

Finike ve Kumluca ilçelerinde "yağma, kasten yaralama, kişisel verileri ele geçirme ve yayma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçları, silahlı tehdit, cinsel saldırı, nitelikli dolandırıcılık" suçlarını işleyen 5 şüpheliye yönelik Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda da 4 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Gözaltına alınanlar arasında bulunan çete elebaşı M.İ.'nin, mağdurları Finike ilçe sahilinde bulunan işyerinde A.K., B.B. ve M.C.İ. ile birlikte zorla alıkoyarak, darp ettikleri ve ele geçirdikleri cep telefonlarındaki verileri sosyal medya hesaplarında paylaştıkları, mağdurlara zorla senet imzalattıkları tespit edildi. Yapılan aramalarda 4 adet cep telefonu, 1 adet pompalı av tüfeği, 1 adet balta, 1 adet beyzbol sopası, çok sayıda senet ve boş imza attırılmış kağıtlar ele geçirildi.

FETÖ elebaşının CD'leri ele geçirildi

Şüpheli M.İ.'nin işyerinde yapılan aramada FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'e ait CD'ler ele geçirildi. M.İ. hakkında FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmaktan adli işlem başlatıldığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ANTALYA

Son dakika haberi: Antalya'da uyuşturucu ve yağma çetesine 'Kasırga' operasyonu: 26 gözaltı
Son dakika haberi: Antalya'da uyuşturucu ve yağma çetesine 'Kasırga' operasyonu: 26 gözaltı
Son dakika haberi: Antalya'da uyuşturucu ve yağma çetesine 'Kasırga' operasyonu: 26 gözaltı
Son dakika haberi: Antalya'da uyuşturucu ve yağma çetesine 'Kasırga' operasyonu: 26 gözaltı
Son dakika haberi: Antalya'da uyuşturucu ve yağma çetesine 'Kasırga' operasyonu: 26 gözaltı
Son dakika haberi: Antalya'da uyuşturucu ve yağma çetesine 'Kasırga' operasyonu: 26 gözaltı
Son dakika haberi: Antalya'da uyuşturucu ve yağma çetesine 'Kasırga' operasyonu: 26 gözaltı
Son dakika haberi: Antalya'da uyuşturucu ve yağma çetesine 'Kasırga' operasyonu: 26 gözaltı
Son dakika haberi: Antalya'da uyuşturucu ve yağma çetesine 'Kasırga' operasyonu: 26 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kardeşini arayıp ''Hakkınızı helal edin ben orman içine gidiyorum ölü ya da diri bulursunuz'' diyen kadının cansız bedeni ağaca asılı bulundu
Kardeşini arayıp ''Hakkınızı helal edin ben orman içine gidiyorum ölü ya da diri bulursunuz'' diyen kadının cansız bedeni ağaca asılı bulundu
Bitlis'ten acı haber! Teröristlerle çıkan çatışmada 2 şehidimiz, 4 yaralımız var
Bitlis'ten acı haber! Teröristlerle çıkan çatışmada 2 şehidimiz, 4 yaralımız var
Son dakika haberleri | Antalya'da dehşete düşüren kaza: 3.5 yaşındaki Hasan Emre, aracın camından fırlayıp öldü
Son dakika haberleri | Antalya'da dehşete düşüren kaza: 3.5 yaşındaki Hasan Emre, aracın camından fırlayıp öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Beren Saat Burak Sergen Acun Ilıcalı
Spor Ozan Tufan Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Merih Demiral Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: Antalya'da uyuşturucu ve yağma çetesine 'Kasırga' operasyonu: 26 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 19:37:08. #1.15#

title