Son dakika haberi... Antalya'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 1 gözaltı

KUMLUCA, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu satacağı belirlenen bir şahıs gözaltına alınırken, operasyonda 20 gram skonk maddesi, 10 gram skonk tohumu, 2 adet esrar öğütücü ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Yazır Mahallesi, Olympos Mevkiinde uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde M.Ü. isimli şahsın Antalya il merkezinden temin ettiği uyuşturucu maddeyi Olympos bölgesinde satacağı bilgisi alındı. Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı Adrasan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından saat 18.00 sıralarında Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Antalya otobüsünden indiği tespit edilen M.Ü. isimli şahsın üstünde ve evinde yapılan arama sonucunda; 20 gram skonk maddesi, 10 gram skonk tohumu, 2 adet esrar öğütücü 16 bin 120 TL-10 Euro para ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda adli işlemlere başlandığı belirtildi. - ANTALYA

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