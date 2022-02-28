Son dakika haberi | Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Haberler

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Son dakika haberi | Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

AA, Fatih Hepokur - Güncel
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Son dakika haberi | Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Son dakika haberi: Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Sarılar Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği "Pars"ın da kullanıldığı operasyonda esrar, sentetik uyuşturucu ve Hint keneviri tohumu ile hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda şüpheliler T.K. ve M.B.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA / Fatih Hepokur - Güncel

Uyuşturucu, Narkotik, Manavgat, Antalya, Güncel, Haberler

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