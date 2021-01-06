Son dakika haberi | Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberi | Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

06.01.2021 16:21 | Son Güncelleme: 06.01.2021 16:26
Son dakika haberi | Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika gündem haberi... Antalya'nın düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

F.K. ve Y.Ö'nün otomobille kente esrar getireceği bilgisine ulaşan ekipler, harekete geçti.

Aksu ilçesinde durdurulan araçtaki aramada, paketler halinde 17 kilo 680 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan araçtaki F.K. ve Y.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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