Son dakika haberi: Antalya'da uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı Gelen son dakika haberlerine göre Konyaaltı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Konyaaltı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Toros Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, 5 paket metamfetamin ve iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Araçtaki şüpheliler S.Ş. ve C.O.B. gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" ile "uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA