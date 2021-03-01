Son dakika haberi: Antalya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberi: Antalya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

01.03.2021 13:13 | Son Güncelleme: 01.03.2021 13:17
Son dakika haberi: Antalya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi... Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, valizinde 1 kilogram uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, valizinde 1 kilogram uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda sentetik uyuşturucu hap getirileceği bilgisi üzerine, takibe alınan şüphelinin bulunduğu bildirilen yolcu otobüsünü kent girişinde durdurdu.

Arama yapan ekipler, yolculardan yabancı uyruklu M.M'nin valizinde 1 kilogram uyuşturucu hap ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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