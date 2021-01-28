Son dakika haberi! Antalya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberi! Antalya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

28.01.2021 19:59 | Son Güncelleme: 28.01.2021 20:02
Son dakika haberi! Antalya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri... Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kaş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye otomobille uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İlçe girişine bir otomobili durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada 1 kilo 686 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü M.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

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