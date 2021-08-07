Son dakika haberi! Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Son dakika haberler: Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.
Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından M.E.K, D.Y, R.D. ve M.D'nin İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucuyu sentetik kağıda emdirerek satışını yaptıkları belirlendi.
Şüphelilere ait Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerindeki ikametlere eş zamanlı düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.E.K, D.Y, R.D. ve M.D. emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş