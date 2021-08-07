Son dakika haberi! Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi! Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından M.E.K, D.Y, R.D. ve M.D'nin İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucuyu sentetik kağıda emdirerek satışını yaptıkları belirlendi.

Şüphelilere ait Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerindeki ikametlere eş zamanlı düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.E.K, D.Y, R.D. ve M.D. emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

Son dakika gündem: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Sadece Antalya'da 8 bin 264 sorti su atıldı.
Son dakika gündem: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Sadece Antalya'da 8 bin 264 sorti su atıldı.
Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Antalya'da 21 yangınla mücadele ettik. Tanker uçaklar, İHA'lar, 19 helikopter, 300'e yakın arazöz, 1172...
Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Antalya'da 21 yangınla mücadele ettik. Tanker uçaklar, İHA'lar, 19 helikopter, 300'e yakın arazöz, 1172...
Manavgat yangın alanında yağmur mutluluğu! Eller bu kez 'şükür' için semaya kalktı
Manavgat yangın alanında yağmur mutluluğu! Eller bu kez "şükür" için semaya kalktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mehmet Özhaseki Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Haluk Levent Deniz Akkaya Süreyya Yalçın İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Aytaç Kara Caner Erkin Metin Oktay Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 16:06:09. #1.15#

title