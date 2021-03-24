Son dakika haberi! Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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Son dakika haberi! Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

24.03.2021 10:39 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:48
Son dakika haberi! Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Son dakika haberlerine göre Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Uyuşturucu ticareti iddiasıyla K.Y, A.Ö, N.D. ve Ş.K. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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