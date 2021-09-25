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Son dakika haberi... Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

AA / Gülsem Adam - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Son dakika habere göre Antalya'nın Manavgat ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Side mahallesinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Şüphelilerin kaldığı ikamete düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda metanfetamin, extacy, hassat terazi, tabaca ve fişek ele geçirildi.

Operasyonda B.A. ve M.E.E, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.

AA / Gülsem Adam - Son Dakika Haberleri
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