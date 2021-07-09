Son dakika haberi: Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Son dakika haberler... Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli, gözaltına alındı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli, gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Kızılgüney Mahallesi'nde ikamet eden F.T'nin evinde yapılan aramada, 50 kök kenevir ele geçirildi.

Şüpheli F.T gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca