Son dakika haberi: Antalya'da uyuşturucu operasyonu
Son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
10.07.2020 19:27 | Son Güncelleme: 10.07.2020 20:30
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince D-400 kara yolunda durdurulan bir araçtaki Y. Ş'nin elinde bulunan sigara paketinin içinde bir miktar toz esrar ele geçirildi.
Şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem yapıldı.
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Kaynak: AA