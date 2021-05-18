Son dakika haberi... Antalya'da üniversite öğrencisi otel odasında ölü bulundu

Son dakika haberi... Antalya'da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi, otel odasında ölü bulundu.

Antalya'da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi, otel odasında ölü bulundu.

Fener Mahallesi'ndeki bir otelde kalan Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Havva Nur Ç. (19), odasında henüz bilinmeyen nedenle fenalaştı.

Arkadaşlarının haber vermesiyle otele gelen 112 Acil Sağlık ekibinin müdahale ettiği öğrenci, kurtarılamadı.

Havva Nur Ç'nin Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Genç kızın cenazesi, Uncalı Mezarlığında toprağa verildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin de çalışma başlattığı olayla ilgili otopsi raporunun beklendiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş