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Son dakika haberi | Antalya'da trafik kazasında yaralanan veteriner yaşam mücadelesini kaybetti

AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Antalya'da trafik kazasında yaralanan veteriner yaşam mücadelesini kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre Antalya'da iki gün önce trafik kazasında ağır yaralanan veteriner hekim tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

MURATPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'da iki gün önce trafik kazasında ağır yaralanan veteriner hekim tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Muratpaşa ilçesi Portakal Çiçeği Caddesi'nde M.G idaresindeki 15 AU 0231 plakalı halk otobüsü ile karşı yönden gelen Mustafa Şengül yönetimindeki 34 BNJ 910 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şengül, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Mustafa Şengül'ün cenazesinin Kayseri'de toprağa verileceği öğrenildi.

AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri
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