Son dakika haberi | Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Son dakika haberi | Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Antalya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Gece saatlerinde Erkan Erkan'ın (22) kullandığı 07 AHH 34 plakalı otomobil, Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesinde önünde seyreden Fatih G. idaresindeki motosiklete çarptı. Savrulan otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak durdu.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, sürücü Erkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada, motosiklet sürücüsü ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülen Erkan'ın cenazesi burada yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Morg önünde bekleyen Erkan'ın yakınları uzun süre gözyaşı döktü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

Son dakika haberleri... BOLU'DA 1 KAMYON İLE 2 TIR ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Son dakika haberleri... BOLU'DA 1 KAMYON İLE 2 TIR ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Antalya'da sağlık çalışanlarının yıllık izinleri iptal edildi
Antalya'da sağlık çalışanlarının yıllık izinleri iptal edildi
Yangınların büyük yıkıma yol açtığı Antalya'da sağlıkçıların tüm izinleri iptal edildi, izindekiler de acilen göreve çağrıldı
Yangınların büyük yıkıma yol açtığı Antalya'da sağlıkçıların tüm izinleri iptal edildi, izindekiler de acilen göreve çağrıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mehmet Şimşek Mustafa Şentop Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Mustafa Sandal Mohammed Al Saloussi
Spor Caner Erkin Burak Yılmaz Abdullah Avcı Alex Teixeira Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 11:09:33. #1.15#

title