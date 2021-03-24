Son dakika haberi! Antalya'da tefecilik operasyonunda 9 kişi tutuklandı
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Son dakika haberi! Antalya'da tefecilik operasyonunda 9 kişi tutuklandı

24.03.2021 14:59 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:10

Son dakika gündem haberine göre Antalya'da tefecilik operasyonunda 9 kişi tutuklandıANTALYA'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 'tefecilik' suçundan 14 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da tefecilik operasyonunda 9 kişi tutuklandı

ANTALYA'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 'tefecilik' suçundan 14 şüpheli gözaltına alındı. Evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 3 tüfek, yaklaşık 3 milyon TL tutarında çek- senet, çeşitli bankalara ait pos cihazları ve tapu ele geçirildi. İfadesi sonrası adliye sevk edilen şüphelilerden 9'u Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.

Alınan istihbaratı değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ekipleri yapılan teknik ve fiziki takibin ardından kent merkezi Serik ve Kumluca ilçesi'nde tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 1 milyon 124 bin TL tutarında 30 senet, 1 milyon 81 bin tutarında çek, 218 bin 649 TL tutarında sözleşme, çeşitli bankalara ait kredi kartları ve pos cihazları ve tapu ile 3 av tüfeği ele geçirildi. Sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınan 14 şüpheli 'tefecilik' yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerinden 9'u Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanırken 4'u tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Operasyonla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Son dakika haberi! Antalya'da tefecilik operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Son dakika haberi! Antalya'da tefecilik operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Son dakika haberi! Antalya'da tefecilik operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Son dakika haberi! Antalya'da tefecilik operasyonunda 9 kişi tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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