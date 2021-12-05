Son dakika haberi... Antalya'da tarihi konakta çıkan yangında bir kadın pencereden atlayarak kurtuldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Antalya'da tarihi konakta çıkan yangında bir kadın pencereden atlayarak kurtuldu

AA / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Antalya'da tarihi konakta çıkan yangında bir kadın pencereden atlayarak kurtuldu

Son dakika haberi: Antalya'da çıkan yangında tarihi konak kullanılmaz hale geldi.

MURATPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'da çıkan yangında tarihi konak kullanılmaz hale geldi.

Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi'nde 2 katlı tarihi Sırrı Paşa Konağı'ndan dumanlar yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Bu sırada konakta izinsiz kaldığı öğrenilen bir kadın, pencereden atlayarak kurtuldu.

Ayağında kırık olduğu tespit edilen ve sinir krizi geçiren kadın, güçlükle hastaneye götürüldü.

Bölgeye gelen 5 itfaiye ekibi yangına müdahale etti.

Konağın ahşap çatısının zaman zaman çökmesi nedeniyle itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı.

Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Konak sahibi Mehmet Ali Yılmaz, dedelerinden kalma konağın yanmasının kendisini çok üzdüğünü dile getirdi.

Mahalle Muhtarı Abdullah Uyaroğlu ise Sırrı Paşa Konağı'nın yaklaşık 250 yıllık olduğunu söyledi.

Konağın yanmasına üzüldüklerini belirten Uyaroğlu, "Kentte, Kaleiçi'nden sonra ilk yerleşim olan mahallede çok sayıda kullanılmayan konak var. Bu konaklarda maalesef izinsiz şekilde insanlar kalıyor." dedi.

Son dakika haberi... Antalya'da tarihi konakta çıkan yangında bir kadın pencereden atlayarak kurtuldu

Son dakika haberi... Antalya'da tarihi konakta çıkan yangında bir kadın pencereden atlayarak kurtuldu

Son dakika haberi... Antalya'da tarihi konakta çıkan yangında bir kadın pencereden atlayarak kurtuldu

Son dakika haberi... Antalya'da tarihi konakta çıkan yangında bir kadın pencereden atlayarak kurtuldu

MALTEPE SAHİLDE KAYALIKLARA SIKIŞMIŞ CESET BULUNDU

MALTEPE SAHİLDE KAYALIKLARA SIKIŞMIŞ CESET BULUNDU

 Burdur'da hafif ticari araç, TIR'a çarptı: 4 ölü

Burdur'da hafif ticari araç, TIR'a çarptı: 4 ölü

 Cumhurbaşkanı'nın Siirt mitingini kana bulayacaklardı! İşte son anda engellenen felaketin detayları

Cumhurbaşkanı'nın Siirt mitingini kana bulayacaklardı! İşte son anda engellenen felaketin detayları

AA / Süleyman Elçin - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title