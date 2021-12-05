Son dakika haberi... Antalya'da tarihi konakta çıkan yangında bir kadın pencereden atlayarak kurtuldu

MURATPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'da çıkan yangında tarihi konak kullanılmaz hale geldi.

Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi'nde 2 katlı tarihi Sırrı Paşa Konağı'ndan dumanlar yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Bu sırada konakta izinsiz kaldığı öğrenilen bir kadın, pencereden atlayarak kurtuldu.

Ayağında kırık olduğu tespit edilen ve sinir krizi geçiren kadın, güçlükle hastaneye götürüldü.

Bölgeye gelen 5 itfaiye ekibi yangına müdahale etti.

Konağın ahşap çatısının zaman zaman çökmesi nedeniyle itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı.

Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Konak sahibi Mehmet Ali Yılmaz, dedelerinden kalma konağın yanmasının kendisini çok üzdüğünü dile getirdi.

Mahalle Muhtarı Abdullah Uyaroğlu ise Sırrı Paşa Konağı'nın yaklaşık 250 yıllık olduğunu söyledi.

Konağın yanmasına üzüldüklerini belirten Uyaroğlu, "Kentte, Kaleiçi'nden sonra ilk yerleşim olan mahallede çok sayıda kullanılmayan konak var. Bu konaklarda maalesef izinsiz şekilde insanlar kalıyor." dedi.