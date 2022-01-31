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Son dakika haberi! Antalya'da şüpheli ölüm

AA, Ayşe Yıldız - Güncel
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Son dakika haberi! Antalya'da şüpheli ölüm

Son dakika haber: Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 24 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

MURATPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 24 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Yeşildere Mahallesi 1166 Sokak'ta yaşayan A.T'nin yerde hareketsiz yattığını gören ev sahibi, yetkililerden yardım istedi.

112 Acil Servis ekiplerince yapılan incelemede kadının, hayatını kaybettiği belirlendi.

Yalnız yaşadığı öğrenilen A.T'nin cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

AA / Ayşe Yıldız - Güncel

Muratpaşa, Antalya, Güncel, Haber

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