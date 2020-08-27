Son dakika haberi... Antalya'da şüpheli ölüm Son dakika haberine göre Antalya'da bir kişi kaldığı pansiyonun koridorunda ölü bulundu.

Antalya'da bir kişi kaldığı pansiyonun koridorunda ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay sabah saat 08.45 sırasında Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi 461 Sokak'taki bir pansiyonda meydana geldi. İddiaya göre Almanya'dan sınır dışı edilen Ayhan Kiraz, bir süredir pansiyonda kalmaya başladı. Sabah saatlerinde uyanan müşteriler koridorda Ayhan Kiraz'ın hareketsiz yattığını gördü. Pansiyon çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ayhan Kiraz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Kiraz'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA