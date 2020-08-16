Son dakika haberi... Antalya'da şüpheli ölüm
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Son dakika haberi... Antalya'da şüpheli ölüm

Son dakika gündem haberi... Antalya'da bir kişi parkta ölü bulundu.

Son dakika haberi... Antalya'da şüpheli ölüm
16.08.2020 22:43 | Son Güncelleme: 16.08.2020 23:09

Antalya'da bir kişi parkta ölü bulundu.

Fener Mahallesi'ndeki parka giden vatandaşlar, bankın üzerinde bir kişinin hareketsiz halde olduğunu fark edince durumu yetkililere bildirdi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, söz konusu kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis, cesedin Hüseyin Akça'ya (60) ait olduğunu tespit etti.

Parkın yakınında bir apartmanda tek başına yaşadığı öğrenilen Akça'nın cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Hüseyin Akça'nın bir hafta önce çevresindekilere sol kolunun ağrıdığını, ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastaneye gitmek istemediği söylediği öğrenildi.

"Yüzünün mor olduğunu görünce sağlık ekiplerini aradım"

Vatandaşlardan Haydar Aligil, kuzenini oynaması için parka getirdiğinde şahsın hareketsiz şekilde durduğu görerek yanına gittiğini ifade ederek, "Bilinci açık olup olmadığına baktım. Aynı zamanda yüzünün mor olduğunu görünce sağlık ekiplerini aradım. Ekipler gelince şahsın öldüğünü belirledi. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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