Son dakika haberi: Antalya'da silahlı tehdit iddiasına tutuklama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi: Antalya'da silahlı tehdit iddiasına tutuklama

02.10.2020 18:47 | Son Güncelleme: 02.10.2020 18:50
Son dakika haberi: Antalya'da silahlı tehdit iddiasına tutuklama

Son dakika haberler... Antalya'nın Alanya ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

A.A, Saray Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle iş yeri sahibi B.K. ile tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında A.A'nın yanında taşıdığı silahı çıkardığı iddia edildi. B.K'nin elindeki silahı alması üzerine A.A, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Muharrem İnce Meral Akşener Mustafa Şentop Emmanuel Macron
Magazin Arto Gülay Müge Anlı Çağatay Ulusoy
Spor Arda Turan Erol Bulut Ryan Babel Fatih Terim Mbaye Diagne
Daha Fazla Kız Ekim Avrupa Rangers
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Antalya'da silahlı tehdit iddiasına tutuklama - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.10.2020 18:51:41. #1.15#
title