Son dakika haberi: Antalya'da silahlı tehdit iddiasına tutuklama

Son dakika haberler... Antalya'nın Alanya ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

A.A, Saray Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle iş yeri sahibi B.K. ile tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında A.A'nın yanında taşıdığı silahı çıkardığı iddia edildi. B.K'nin elindeki silahı alması üzerine A.A, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt