Son dakika haberi... Sanayi sitesine kaçak silah operasyonu
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Son dakika haberi... Sanayi sitesine kaçak silah operasyonu

Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.K'nin Konya'dan silah getirip satacağı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin, sanayi sitesinde bulunan iş yerine yapılan operasyonda, 6 tabanca, 7 şarjör, 35 kök kenevir bitkisi ve 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Son dakika haberi... Sanayi sitesine kaçak silah operasyonu
Son dakika haberi... Sanayi sitesine kaçak silah operasyonu
Son dakika haberi... Sanayi sitesine kaçak silah operasyonu
Son dakika haberi... Sanayi sitesine kaçak silah operasyonu
Son dakika haberi... Sanayi sitesine kaçak silah operasyonu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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