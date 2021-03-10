Son dakika haberi | Antalya'da salıncak ipinin boğazına dolanması sonucu ölen çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi
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Son dakika haberi | Antalya'da salıncak ipinin boğazına dolanması sonucu ölen çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi

10.03.2021 11:43 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:46
Son dakika haberi | Antalya'da salıncak ipinin boğazına dolanması sonucu ölen çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi

Son dakika gündem haberi... Antalya'nın Serik ilçesinde çardakta kurulu salıncaktaki ipin boğazına dolanması sonucu yaşamını yitiren Suriye uyruklu 10 yaşındaki kız çocuğunun cenazesi ailesi tarafından teslim alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde çardakta kurulu salıncaktaki ipin boğazına dolanması sonucu yaşamını yitiren Suriye uyruklu 10 yaşındaki kız çocuğunun cenazesi ailesi tarafından teslim alındı.

Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Suriye uyruklu Melek el Ubeyd'in cenazesi babası Cemal Nasir Ubeyd'e teslim edildi.

Çocuğun, Serik ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Aşağıoba Mahallesi Deveciler mevkisinde serada çalışan ailesiyle kalan Suriye uyruklu kız çocuğu Melek el Ubeyd, dün çardakta kurulu salıncağın ipinin boğazına dolanması sonucu yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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