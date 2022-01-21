Son dakika haberi! Antalya'da sahte içki operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika haberi! Antalya'da sahte içki operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi! Antalya'da sahte içki operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
AA / Gülsem Adam - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Antalya'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte içki ve alkol imal ederek piyasaya sürmeye çalışan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Kepez ilçesinde belirlenen 3 adres ve 2 araçta yapılan aramada 635 litre sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan 127 aroma kiti, sahte etiketler, 2 tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Gülsem Adam - Son Dakika Haberleri

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Antalya, Güncel, Haber

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